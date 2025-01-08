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В Беларуси расширят список мест с запретом на курение

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  • 8.01.2025, 22:36
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В Беларуси расширят список мест с запретом на курение

Подробности.

В Беларуси завершается общественное обсуждение законопроекта о госрегулировании производства, оборота и потребления табака, электронных систем курения и т.п. товаров.

Завтра — последний день, когда можно отправить свои предложения по законопроекту.

Документ, как сообщается, «разработан для организации эффективного контроля за производством и реализацией (оборотом) нетабачных никотиносодержащих изделий, изделий, жидкостей для электронных систем курения, электронных систем курения, систем для потребления табака».

Одним из наиболее интересных нововведений в нем можно отметить введение запрета на курение и вейпинг на крыльце жилых многоквартирных домов и на их прилегающей территории.

Также планируется запретить использование в магазинах и павильонах оборудования, размещаемого над контрольно-кассовыми узлами, для хранения и продажи нетабачных никотиносодержащих изделий, электронных систем курения и жидкостей для них, систем для потребления табака.

Кроме того, предполагается исключить розничную продажу этих изделий без торговых объектов, в том числе с использованием интернета.

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