В Беларуси расширят список мест с запретом на курение

В Беларуси расширят список мест с запретом на курение1
- 8.01.2025, 22:36
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Подробности.
В Беларуси завершается общественное обсуждение законопроекта о госрегулировании производства, оборота и потребления табака, электронных систем курения и т.п. товаров.
Завтра — последний день, когда можно отправить свои предложения по законопроекту.
Документ, как сообщается, «разработан для организации эффективного контроля за производством и реализацией (оборотом) нетабачных никотиносодержащих изделий, изделий, жидкостей для электронных систем курения, электронных систем курения, систем для потребления табака».
Одним из наиболее интересных нововведений в нем можно отметить введение запрета на курение и вейпинг на крыльце жилых многоквартирных домов и на их прилегающей территории.
Также планируется запретить использование в магазинах и павильонах оборудования, размещаемого над контрольно-кассовыми узлами, для хранения и продажи нетабачных никотиносодержащих изделий, электронных систем курения и жидкостей для них, систем для потребления табака.
Кроме того, предполагается исключить розничную продажу этих изделий без торговых объектов, в том числе с использованием интернета.