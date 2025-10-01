закрыть
Назван самый популярный iPhone

  • 1.10.2025, 21:53
Назван самый популярный iPhone

Новинки Apple оказались востребованными на рынке.

Смартфоны iPhone 17 оказались популярнее iPhone 16 в продаже. Об этом сообщает издание Appleinsider со ссылкой на отчет инвестиционной компании JPMorgan.

В аналитической записке отмечается высокий потребительский интерес к iPhone 17 — особенно в США. Самой востребованной моделью во время первой недели после старта продаж назвали iPhone 17 Pro Max — флагман имеет долю 33 процента. За ним следует iPhone 17 Pro, который получил долю 22 процента. Базовый iPhone 17 остался с долей 20 процентов.

Также в JPMorgan провели опрос, но не указали количество респондентов. Так, 82 процента опрошенных заявили, что рассматривают возможность покупки iPhone в 2025 году. Это немного больше, чем в 2024 году — 79 процентов.

Журналисты Appleinsider обратили внимание, что аналитики не указали iPhone Air — ультратонкий смартфон Apple, который в линейке телефонов бренда заменил iPhone 16 Plus. «В полном отчете нет ни одного упоминания iPhone Air, или даже слова Air вообще», — заметили авторы.

