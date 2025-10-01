Назван самый популярный iPhone 1.10.2025, 21:53

Новинки Apple оказались востребованными на рынке.

Смартфоны iPhone 17 оказались популярнее iPhone 16 в продаже. Об этом сообщает издание Appleinsider со ссылкой на отчет инвестиционной компании JPMorgan.

В аналитической записке отмечается высокий потребительский интерес к iPhone 17 — особенно в США. Самой востребованной моделью во время первой недели после старта продаж назвали iPhone 17 Pro Max — флагман имеет долю 33 процента. За ним следует iPhone 17 Pro, который получил долю 22 процента. Базовый iPhone 17 остался с долей 20 процентов.

Также в JPMorgan провели опрос, но не указали количество респондентов. Так, 82 процента опрошенных заявили, что рассматривают возможность покупки iPhone в 2025 году. Это немного больше, чем в 2024 году — 79 процентов.

Журналисты Appleinsider обратили внимание, что аналитики не указали iPhone Air — ультратонкий смартфон Apple, который в линейке телефонов бренда заменил iPhone 16 Plus. «В полном отчете нет ни одного упоминания iPhone Air, или даже слова Air вообще», — заметили авторы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com