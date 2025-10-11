Самолет, летевший из Шарм-эль-Шейха в Москву, совершил внеплановую посадку в Минске
- 11.10.2025, 11:21
Причина аварии не уточняется.
Самолет, летевший из Шарм-эль-Шейха в Москву, совершал посадку в Национальном аэропорту Минск, пишет БелТА.
«Самолет, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Москву, совершил посадку в Национальном аэропорту Минск накануне в 21.55. Борт благополучно вылетел из Минска в Москву в 23.15 и совершил посадку во Внуково в 0.22», — рассказали в Национальном аэропорту.
Причина, по которой борт, принадлежащий египетскому перевозчику, сделал временную посадку в Минске, не уточняется.