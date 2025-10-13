Ограничено движение по одной из развязок на МКАД
- 13.10.2025, 13:52
Водителям Минска на заметку.
УГАИ ГУВД Мингорисполкома сделало важное объявление: по нижнему уровню развязки 4-го км МКАД с местными проездами на некоторое время ограничат движение в обоих направлениях.
Это случится уже с понедельника, 13 октября.
Там будут проводиться строительные работы. Как долго они будут продолжаться, не сообщается.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута в ближайшие дни.