13 октября 2025, понедельник, 14:56
Ограничено движение по одной из развязок на МКАД

  • 13.10.2025, 13:52
  • 1,424
Ограничено движение по одной из развязок на МКАД

Водителям Минска на заметку.

УГАИ ГУВД Мингорисполкома сделало важное объявление: по нижнему уровню развязки 4-го км МКАД с местными проездами на некоторое время ограничат движение в обоих направлениях.

Это случится уже с понедельника, 13 октября.

Там будут проводиться строительные работы. Как долго они будут продолжаться, не сообщается.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута в ближайшие дни.

