Глава Минфина США сравнил действия Китая в торговой войне с бизнес-моделью Ленина 14.10.2025, 18:31

Скотт Бессент

Скотт Бессент счел действия китайских властей признаком того, экономика КНР слаба.

Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Китай в попытке нанести ущерб мировой экономике после решения Пекина ужесточить режим экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов. Он счел действия китайских властей признаком того, экономика КНР слаба и «они хотят потянуть за собой всех остальных».

«Возможно, существует какая-то ленинская бизнес-модель, согласно которой вредить своим клиентам — хорошая идея, но они являются крупнейшим поставщиком в мире», — сказал министр в интервью Financial Times.

Он добавил, что если Китай собирается замедлить развитие мировой экономики, то сам «пострадает больше всего».

По данным источников FT, Вашингтон уже подготовил пакет мер, который может быть реализован в случае, если США и Китай не смогут достичь договоренностей по торговому соглашению. Речь идет в том числе об идее обязать все компании, экспортирующие любое ПО в Китай, получать специальную лицензию. Как отмечает издание, это «может оказать существенное влияние на китайскую промышленность».

