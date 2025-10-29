Мобильные операторы вводят новшества для белорусов 29.10.2025, 10:50

2,970

Что изменится.

Мобильные операторы анонсировали изменения для клиентов. «Зеркало» рассказывает, в чем они заключаются.

Компания МТС снизила абонентскую плату для новых абонентов до 24 лет, которые подключат молодежный тарифный план «Безлимитище Young». В первые 90 дней она составит 9,9 рубля (затем — 25 рублей). «За эти деньги пользователи получат безлимит интернета на максимальной скорости с раздачей трафика в режиме модема, а также звонков во все сети Беларуси. Подключить тариф на спецусловиях могут беларусы от 14 до 23 лет включительно, выбравшие новый номер в МТС», — уточняет компания.

Оператор life:) объявил, что расширил 4G. «Оценить изменения могут жители 65 населенных пунктов — от крупных городов до малых поселков: Минск, Гродно, Витебск, Могилев, Пинск, Борисов, Жлобин, Лида, Кобрин, агрогородки Дричин, Еремино, Новая Гута, Махновичи, деревни Климовка, Мироненки, Наспа, поселки Дружный, Ченки и другие», — уточнили в компании.

У оператора А1 в продаже появились телефоны iPhone 17. Для покупки доступны модели iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Их можно приобрести как одним платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев. К примеру, Apple iPhone 17 на 256 ГБ стоит 3899 рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com