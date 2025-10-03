закрыть
3 октября 2025, пятница, 17:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Великобритании заявили о космической угрозе со стороны РФ

2
  • 3.10.2025, 16:10
  • 1,058
В Великобритании заявили о космической угрозе со стороны РФ

Москва пытается глушить военные спутники и собирает разведданные.

Страна-агрессор Россия регулярно пытается глушить военные спутники Великобритании. Об этом рассказал глава британского Космического командования генерал-майор Пол Тедман в интервью BBC, опубликованном 3 октября.

По его словам, российские аппараты летают вблизи британских спутников и пытаются собирать данные. Россия также каждую неделю пытается заглушить военные спутники Великобритании с помощью наземных систем. Генерал отметил, что это носит преднамеренный характер и что активность усилилась после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

У Великобритании на орбите работает около шести военных спутников, в то время как у США, Китая и России – более сотни. За последние десять лет спутниковый парк Китая и РФ совокупно вырос на 70%.

По словам генерала, Китай имеет более развитые технологии, но именно Россия чаще демонстрирует готовность применять противоспутниковые системы.

Британское минобороны уже вложило средства в защиту спутников от глушения и планирует тестировать сенсоры, способные выявлять лазерные угрозы из космоса. Москва и Пекин, по данным Лондона и Вашингтона, разрабатывают лазерное оружие и даже системы, позволяющие размещать в космосе ядерные заряды.

Угроза вмешательства из космоса не ограничивается Великобританией, отмечает BBC. В сентябре министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия отслеживала два спутника Intelsat, используемых немецкими военными. «Они могут глушить, ослеплять, манипулировать или кинетически выводить из строя спутники», — сказал он на космической конференции в Берлине.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина