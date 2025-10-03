В Великобритании заявили о космической угрозе со стороны РФ 2 3.10.2025, 16:10

Москва пытается глушить военные спутники и собирает разведданные.

Страна-агрессор Россия регулярно пытается глушить военные спутники Великобритании. Об этом рассказал глава британского Космического командования генерал-майор Пол Тедман в интервью BBC, опубликованном 3 октября.

По его словам, российские аппараты летают вблизи британских спутников и пытаются собирать данные. Россия также каждую неделю пытается заглушить военные спутники Великобритании с помощью наземных систем. Генерал отметил, что это носит преднамеренный характер и что активность усилилась после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

У Великобритании на орбите работает около шести военных спутников, в то время как у США, Китая и России – более сотни. За последние десять лет спутниковый парк Китая и РФ совокупно вырос на 70%.

По словам генерала, Китай имеет более развитые технологии, но именно Россия чаще демонстрирует готовность применять противоспутниковые системы.

Британское минобороны уже вложило средства в защиту спутников от глушения и планирует тестировать сенсоры, способные выявлять лазерные угрозы из космоса. Москва и Пекин, по данным Лондона и Вашингтона, разрабатывают лазерное оружие и даже системы, позволяющие размещать в космосе ядерные заряды.

Угроза вмешательства из космоса не ограничивается Великобританией, отмечает BBC. В сентябре министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия отслеживала два спутника Intelsat, используемых немецкими военными. «Они могут глушить, ослеплять, манипулировать или кинетически выводить из строя спутники», — сказал он на космической конференции в Берлине.

