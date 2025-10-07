закрыть
7 октября 2025, вторник, 18:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Джокович побил рекорд Федерера на турнирах серии «Мастерс»

  • 7.10.2025, 18:11
Джокович побил рекорд Федерера на турнирах серии «Мастерс»
Новак Джокович

Сербский теннисист стал самым возрастным игроком в истории «Мастерс», вышедшим в 1/4 финала.

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/4 финала турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае.

В четвертом круге 38-летний Джокович четвертый сеяный, победил 28-летнего испанца Хауме Муньяра, 41-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 5:7, 6:2.

С момента введения формата в 1990 году Джокович (38 лет 133 дня) стал самым возрастным игроком, вышедшим в 1/4 финала «Мастерс», превзойдя рекорд швейцарца Роджера Федерера (38 лет 60 дней), который добился этого результата в Шанхае в 2019 году, сообщает Opta.

Следующим соперником Джоковича станет бельгиец Зизу Бергс (44-й номер рейтинга ATP).

Турнир в Шанхае с призовым фондом более $9,19 млн завершится 12 октября. Соревнования категории «Мастерс» уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру ATP.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников