Арина Соболенко победила в первом матче на турнире в Ухане 1 8.10.2025, 15:32

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Белоруска с трудом обыграла словачку Ребекку Шрамкову.

Лидер мирового рейтинга теннисисток Арина Соболенко начала защиту титула на престижном турнире WTA 1000 в китайском Ухане.

В матче второго круга белоруска сразилась с представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой (68-я ракетка).

Поединок продолжался 1 час 58 минут. Соболенко отметилась 7 эйсами, 4 двойными ошибками и реализовала 10 брейков.

Ее соперница сделала 9 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок и сумела отыграть 4 брейкпоинта.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:1 в пользу белоруски.

В третьем круге турнира Арина Соболенко встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой (20-я ракетка мира), которая ранее обыграла американку Софию Кенин (28-я) – 3:6, 6:3, 6:1.

Для белоруски это первый турнир после победы на Открытом чемпионате США – 2025.

