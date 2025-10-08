закрыть
8 октября 2025, среда, 15:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Арина Соболенко победила в первом матче на турнире в Ухане

1
  • 8.10.2025, 15:32
Арина Соболенко победила в первом матче на турнире в Ухане
Арина Соболенкео
Фото: Getty Images

Белоруска с трудом обыграла словачку Ребекку Шрамкову.

Лидер мирового рейтинга теннисисток Арина Соболенко начала защиту титула на престижном турнире WTA 1000 в китайском Ухане.

В матче второго круга белоруска сразилась с представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой (68-я ракетка).

Поединок продолжался 1 час 58 минут. Соболенко отметилась 7 эйсами, 4 двойными ошибками и реализовала 10 брейков.

Ее соперница сделала 9 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок и сумела отыграть 4 брейкпоинта.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:1 в пользу белоруски.

В третьем круге турнира Арина Соболенко встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой (20-я ракетка мира), которая ранее обыграла американку Софию Кенин (28-я) – 3:6, 6:3, 6:1.

Для белоруски это первый турнир после победы на Открытом чемпионате США – 2025.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук