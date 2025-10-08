В Узбекистане сократят свыше двух тысяч чиновников после внедрения ИИ 8.10.2025, 18:53

Наибольшие сокращения затронут Налоговый комитет страны.

В результате внедрения искусственного интеллекта в Узбекистане к 1 ноября сократят свыше 2 тыс. чиновников. Соответствующий указ главы республики Шавката Мирзиёева опубликован в базе национального законодательства.

Согласно документу «О мерах по оптимизации численности управленческих должностей исполнительных органов государственной власти за счет широкого внедрения цифровизации», в системе исполнительной власти будет сокращена 2141 штатная единица.

Наибольшие сокращения затронут Налоговый комитет республики — 498 единиц, Министерство водного хозяйства — 224, Министерство сельского хозяйства — 200 и Министерство занятости и сокращения бедности — 163 штатные единицы.

В Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата сократят 176 единиц, в Министерстве юстиции — 197.

Из указа следует, что Минзанятости совместно с Федерацией профсоюзов Узбекистана будут оказывать содействие в трудоустройстве работников, которые попали под сокращение.

