Бывший премьер Великобритании устроился на работу в Microsoft 9.10.2025, 22:37

Риши Сунак

В качестве старшего советника.

Американский технологический гигант Microsoft нанял бывшего британского премьер-министра от Консервативной партии Риши Сунака на должность советника.

Об этом сообщает PA Media.

Сунак будет работать в Microsoft в должности старшего советника с частичной занятостью и консультировать компанию по «макроэкономическим и геополитическим тенденциям», а также выступать от ее имени на мероприятиях.

Во избежание конфликта интересов ему запрещено консультировать Microsoft по вопросам британской политики, а также заниматься лоббизмом и использовать свои знакомства в политических кругах.

Также Сунак будет передавать всю зарплату в Microsoft благотворительной организации The Richmond Project, которую основал с женой Акшатой Мурти для развития математических навыков у детей.

Помимо работы в Microsoft, британский экс-премьер работает в стартапе искусственного интеллекта Anthropic из Сан-Франциско и инвестиционном банке Goldman Sachs, где ранее работал в 2001-2004 годах.

Риши Сунак возглавлял правительство Великобритании с октября 2022 года по июль 2024 года, когда его партия проиграла всеобщие выборы.

