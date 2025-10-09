закрыть
9 октября 2025, четверг, 23:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бывший премьер Великобритании устроился на работу в Microsoft

  • 9.10.2025, 22:37
Бывший премьер Великобритании устроился на работу в Microsoft
Риши Сунак

В качестве старшего советника.

Американский технологический гигант Microsoft нанял бывшего британского премьер-министра от Консервативной партии Риши Сунака на должность советника.

Об этом сообщает PA Media.

Сунак будет работать в Microsoft в должности старшего советника с частичной занятостью и консультировать компанию по «макроэкономическим и геополитическим тенденциям», а также выступать от ее имени на мероприятиях.

Во избежание конфликта интересов ему запрещено консультировать Microsoft по вопросам британской политики, а также заниматься лоббизмом и использовать свои знакомства в политических кругах.

Также Сунак будет передавать всю зарплату в Microsoft благотворительной организации The Richmond Project, которую основал с женой Акшатой Мурти для развития математических навыков у детей.

Помимо работы в Microsoft, британский экс-премьер работает в стартапе искусственного интеллекта Anthropic из Сан-Франциско и инвестиционном банке Goldman Sachs, где ранее работал в 2001-2004 годах.

Риши Сунак возглавлял правительство Великобритании с октября 2022 года по июль 2024 года, когда его партия проиграла всеобщие выборы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук