Лавров и нацисты

  • Алексей Копытько
  • 13.11.2025, 16:44
  • 2,620
Лавров и нацисты
Сергей Лавров

Москва озадачена.

Пока наш Facebook коллективно обсуждает график совместных ночевок министров, в России свои развлечения.

Вчера и сегодня Москву с государственным визитом посетил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (о чем напишу подробнее). Глава МИД РФ Сергей Лавров по статусу обязан был присутствовать на мероприятиях в рамках визита. Там был его визави – Ермек Беделбаевич Кошербаев, которому Лавров недавно придумал новую фамилию: Дедолбаевич.

Но главы МИД РФ не было. Как не было его и на заседании Совбеза, где Путин с приспешниками организовали кружок ядерных испытателей. Что лишь усугубило слухи об «опале» в связи со срывом встречи Трампа с Путиным в Будапеште.

Отсутствие Лаврова в РФ назвали «согласованным». Легче всего это было бы объяснить состоянием здоровья или отпуском. Каким-то житейским делом.

Однако в период своего «согласованного» отсутствия на публичных мероприятиях Лавров с интервалом в сутки дал два развернутых интервью российским СМИ: сначала РИА «Новости» 09.11, затем целому пулу – 11.11.

Что бесконечно странно. Например, в интервью, которое вышло в день госвизита Токаева, ни слова о Казахстане и визите, даже ритуального. То есть министр Лавров как бы есть, но его как бы нет.

Ввиду чего не совсем понятен статус того, что он изрекает – это актуальная повестка или уходящая натура?

Оба медиа-проявления выглядят несколько искусственно.

В первом интервью содержится только одна мысль: по словам Лаврова, в Анкоридже американцы якобы пообещали добиться, чтобы «Владимир Зеленский не препятствовал достижению мира. Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности».

В переводе на человеческий язык это означает: на фронте и с помощью ударов по мирным городам Россия ничего достичь не смогла, очередь Вашингтона вмешаться, а не бросаться фразами «надо дать им повоевать».

Также Лавров повторил ряд традиционных мантр, в том числе о неготовности идти на какие-то уступки по поводу захваченных и незахваченных территорий.

Для второй беседы даже жанр подобрать сложно. Это часовая лекция-мемуар с элементами оправдания.

Проходные тезисы:

я жив и не виноват в срыве встречи в Будапеште, это американцы передумали (очень подробно рассказывал о невиновности);

англичанка продолжает гадить – через СМИ, науськивание стран Балтии и вообще, хотя является полузависимым экономическим и военным карликом с фантомными имперскими амбициями;

Венесуэле мы поможем только орально (держитесь, товарищ Мадуро!);

брюссельские бюрократы нас постоянно обманывают, только Орбан молодец;

с Китаем мы расширим и углубим, только пока не знаем как, потому что уже все расширили и углубили.

А вот основные акценты интересны.

Во-первых, Лавров подробнейшим образом остановился на вопросе ядерных испытаний и более широком контексте стратегических договоренностей с США. Он наверняка хотел как лучше, но вышло, словно Россия перепугалась и в панике отползает.

Москва озадачена тем, что США их просто игнорируют, не дают никаких пояснений. Лавров заявил, что Россия ни к каким испытаниям не готовится, даже планов таких не имеет!

Путин ничего такого не поручал, просто будут изучать, а надо ли вообще готовиться что-то испытывать? Ибо «технической необходимости нет». Хотя Белоусов и Герасимов синхронно настаивали, что надо готовиться испытывать.

Россию страшно напугал тезис из США о «геополитической необходимости». Что подразумевает полноценную гонку вооружений. Чего РФ точно не может себе позволить. Мысли Лаврова сводятся к сигналу: мы готовы в одностороннем порядке вести себя хорошо, пожалуйста, не вынуждайте нас к симметричным мерам, которые мы не потянем.

Во-вторых, Лавров распластался на тему нацизма.

Канцлер Мерц – нацист. Ремилитаризация Германии – возрождение нацизма в стране – родине нацизма порочит европейские ценности. Нацистка Урсула фон дер Ляйен открыто готовится шпионить в интересах нацистов.

И главное.

Приняв пас от журналиста в форме «как известно, одной из первопричин конфликта является свирепствующий на Украине неонацизм», Лавров заявил следующее:

нет доказательств, что Зеленский – не нацист (сразу возникает мысль: нет доказательств, что Лавров – не нацист, а также – не педофил и не людоед; очень плодотворный подход);

поскольку Украина якобы запретила русский язык, среди «абсолютно непременных условий урегулирования», наряду с «демилитаризацией» (минус НАТО и нейтралитет), является «денацификация» («обеспечение прав русских и русскоязычных», а также УПЦ).

(Надо полагать, в качестве «обеспечения прав…» Россия сегодня нанесла очередной удар тремя дронами по центру Харькова).

Сумма тезисов Лаврова:

Россия видит проблему в неспособности американцев выполнить обязательства по «упорядочиванию» Украины и отказу от вооруженного сопротивления;

Россия запустит в гибридный размен блок гуманитарных вопросов. Не исключено, что «продавать» их будут по формуле «обещание физически не претендовать на другие украинские регионы (Харьков, Одессу, Николаев…) в обмен на гуманитарные рычаги в Украине». Чтобы у тех же США был повод заявить о «принуждении» РФ к якобы отказу от максимальных требований;

никаких «прекращений огня», пока не будет прогресса в исполнении российских требований.

Сегодня же в РФ разогнали два сигнала от разных спикеров: Россия готова к переговорам в Стамбуле в любой момент, а вот Киев якобы официально вышел из переговоров. Хотя, во-первых, это неправда, а во-вторых, о чем говорить при таких вводных – непонятно.

Даже если Лавров уже находится в активной фазе попытки к бегству, его слова соответствуют генеральной линии Кремля. Следовательно, вот этим тезисам придется оппонировать в ближайшее время.

Как минимум – не ухудшать.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

