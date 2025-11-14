«Транснефть» остановила прокачку нефти в порт Новороссийск после атаки дронов

«Транснефть» остановила прокачку нефти в порт Новороссийск после атаки дронов1
- 14.11.2025, 11:39
Крупнейший на Черном море российский терминал простаивает.
Российская трубопроводная монополия «Транснефть» остановила прокачку нефти в порт Новороссийск, сообщили Reuters два источника, знакомых с ситуацией (перевод — moscowtimes.ru.
«Транснефть» отказалась от комментария.
Крупнейший на Черном море порт Новороссийск остановил прием и экспортную перевалку нефти после атаки дронов 14 ноября, сообщили источники Reuters.
В ночь на 14 ноября нефтебаза и береговые сооружения порта на нефтеперевалочном комплексе Шесхарис в черноморском Новороссийске были повреждены в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил оперштаб Краснодарского края.