14 ноября 2025, пятница
«Транснефть» остановила прокачку нефти в порт Новороссийск после атаки дронов

  • 14.11.2025, 11:39
«Транснефть» остановила прокачку нефти в порт Новороссийск после атаки дронов

Крупнейший на Черном море российский терминал простаивает.

Российская трубопроводная монополия «Транснефть» остановила прокачку нефти в порт Новороссийск, сообщили Reuters два источника, знакомых с ситуацией (перевод — moscowtimes.ru.

«Транснефть» отказалась от комментария.

Крупнейший на Черном море порт Новороссийск остановил прием и экспортную перевалку нефти после атаки дронов 14 ноября, сообщили источники Reuters.

В ночь на 14 ноября нефтебаза и береговые сооружения порта на нефтеперевалочном комплексе Шесхарис в черноморском Новороссийске были повреждены в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил оперштаб Краснодарского края.

