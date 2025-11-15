Путин повторяет стратегический провал Гитлера 2 15.11.2025, 12:19

2,814

Российский «Блиц» более растянут по времени, но такое уже было в истории.

Согласно данным BBC и Открытого университета Великобритании, за 8 месяцев операции «блиц» (07.09.1940 - 11.05.1941) Германия сбросила на Великобританию 450 тысяч авиабомб. 450 тысяч за 247 дней - это в среднем 1821 авиабомба в день. В некоторые дни количество немецких бомбардировщиков, одновременно совершающих боевой вылет, достигало 300. В среднем гибло 160-175 человек в сутки. Всего было разрушено 2 миллиона жилых домов, 60% из которых в Лондоне.

Об этом, напомнил известный блогер, политический аналитик «Быть Или»:

— «Блиц» завершился стратегической неудачей Германии. Бомбардировки не смогли деморализовать британцев и заставить их сдаться, а также не смогли нанести критический ущерб британской экономике и военной промышленности.

Конечно, некорректно сравнивать в лоб нацистский «Блиц» времен Второй мировой и нынешний российский «Блиц» против украинских городов, сел, женщин, бабушек, дедушек и детей, который РФ ведет вот уже 3 года, 8 месяцев и 20 дней.

Российский «Блиц» куда более растянут по времени, а интенсивность самих обстрелов не в пример ниже, но, во-первых, эта статистика не учитывает удары КАБов по прифронтовым городам (по 5 тысяч бомб в месяц), а во-вторых, нынешние средства поражения намного точнее, чем авиабомбы времен Второй мировой (тогда успешным считалось поражение в радиусе 5 км от цели), и меньшее количество средств поражения компенсируется их точностью.

Не знаю, сколько еще времени Украине придется это выносить. Но все же одна аналогия, как мне кажется, здесь верна: как провалился в свое время нацистский «Блиц», так провалится и российский.

Сегодня ночью в Киеве под ударом ракет и дронов РФ были жилые дома, посольство Азербайджана, на Одесчине - рынок. 430 дронов, 19 ракет. В Киеве 6 погибших, 35 раненых. В Черноморске 2 погибших, 11 раненых.

Куда била Украина этой ночью? Позиции С-300/С-400, нефтяной терминал. Все геолоцировано и подтверждено. Россия же била по электростанциям и теплотрассам, попадала по жилым домам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com