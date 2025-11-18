Перевозчики анонсировали открытие автобусных рейсов на Литву 1 18.11.2025, 18:54

Перевозчики анонсировали открытие с 22 ноября автобусных рейсов в направлении Литвы, хотя граница пока остается закрытой. Продажи билетов на первые из них уже стартовали, пишет сервис «Атлас».

В частности, уже можно купить билеты на автобусы Минск-Вильнюс, следующие через пункт пропуска «Бенякони», отправлением в 3.00 и 5.00. Первый выезд — 22 ноября. Цена билета — 185 рублей. В обратном направлении эти рейсы выезжают в 11.35 и 15.10.

Кроме того, открыта продажа на рейс Минск-Вильнюс-Каунас через пункт пропуска «Каменный Лог», который выезжает с 23 ноября. Отправление из Минска в 4.00.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Литвы примет решение об открытии границы с Беларусью 19 ноября. Есть вероятность, что пункты пропуска заработают до 30 ноября.

Кроме того, беларусские и литовские пограничники провели в пункте пропуска «Лаворишкес» («Котловка») встречу, чтобы обсудить «вопросы борьбы с противоправной деятельностью на границе».

