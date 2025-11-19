Многодетный отец после ДНК-экспертизы вообще перестал быть отцом 47 19.11.2025, 11:27

21,142

Иллюстративное фото

Как так случилось?

Многодетный отец из Брестской области ругался с бывшей женой, а та в гневе бросила, что четверо их детей от кого-то другого. Шокированный мужчина обратился в суд с иском об оспаривании отцовства.

По решению суда была назначена генетическая экспертиза. Специалисты управления ГКСЭ по Брестской области исследовали биологические образцы мужчины и всех четверых детей. Заключение экспертов оказалось однозначным — биологического родства между ним и детьми нет.

На основании результатов экспертизы суд исключил сведения о его отцовстве из актовых записей о рождении.

