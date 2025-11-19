закрыть
21 ноября 2025, пятница, 16:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Многодетный отец после ДНК-экспертизы вообще перестал быть отцом

47
  • 19.11.2025, 11:27
  • 21,142
Многодетный отец после ДНК-экспертизы вообще перестал быть отцом
Иллюстративное фото

Как так случилось?

Многодетный отец из Брестской области ругался с бывшей женой, а та в гневе бросила, что четверо их детей от кого-то другого. Шокированный мужчина обратился в суд с иском об оспаривании отцовства.

По решению суда была назначена генетическая экспертиза. Специалисты управления ГКСЭ по Брестской области исследовали биологические образцы мужчины и всех четверых детей. Заключение экспертов оказалось однозначным — биологического родства между ним и детьми нет.

На основании результатов экспертизы суд исключил сведения о его отцовстве из актовых записей о рождении.

Написать комментарий 47

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип