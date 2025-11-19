Белорусов ждет самый зрелищный звездопад года 2 19.11.2025, 12:43

До 150 метеоров в час.

В следующем месяце белорусов ждет настоящее небесное шоу. В ночь с 13 на 14 декабря наступит самый яркий момент метеорного потока Геминиды. Если повезет с погодой, можно будет увидеть до 150 метеоров в час – почти по три «падающие звезды» каждую минуту! Главное, не забыть. И не уснуть раньше времени, пишет smartpress.by.

Что такое Геминиды?

Геминиды – это метеорный поток, который превосходит по количеству «падающих звезд» все остальные потоки, включая августовские Персеиды. Интересно, что наблюдать его можно каждый год: пик в среднем приходится на середину декабря.

Геминиды – единственный поток, который образовался не из частиц кометы, а из осколков астероида Фаэтон. Это гигантская каменная глыба диаметром 6 километров, которую назвали в честь героя греческого мифа – Фаэтона, сына бога солнца Гелиоса. Этот астероид проходит орбиту за полтора года, оставляя за собой след из осколков.

Будет ли видно из Беларуси?

Геминиды наблюдаются почти по всей планете – достаточно чистого неба и темноты. Больше всего повезет жителям Северного полушария: здесь радиант потока (точка, откуда «выходят» метеоры) стоит выше над горизонтом.

Белорусы тоже смогут увидеть метеоры – при ясной погоде и вдали от городских огней шансы очень высокие. В Южном полушарии метеоров будет меньше, потому что радиант находится низко, сообщил портал Starwalk.space.

Как лучше наблюдать?

Чтобы увидеть максимум падающих звезд, выйдите туда, где нет фонарей и рекламной подсветки. Телескопы и бинокли не нужны – наоборот, они мешают охватить взглядом широкую область неба.

Возьмите теплые вещи, плед и подождите, пока глаза привыкнут к темноте: так вы заметите намного больше небесных вспышек.

Если видимость хорошая, лучшее время – около 2 часов ночи: в этот момент радиант будет максимально высоко, а значит, поток – наиболее активным.

