Можно ли пользоваться телефоном во время зарядки

Самые популярные мифы об использовании смартфонов.

Тема зарядки смартфонов кажется простой — подключил к розетке и ждешь. Но на самом деле она полна мифов, технических нюансов и противоречивых советов. Особенно когда речь идет о безопасности, долговечности батареи и новых технологиях, пишет New Voice.

С каждым годом смартфоны становятся все сложнее, а их аккумуляторы — более чувствительными к условиям эксплуатации. В то же время, в обществе до сих пор живут советы из эпохи никель-кадмиевых батарей, которые не имеют ничего общего с современными литий-ионными решениями.

Мифы и «страшилки» о безопасности использования смартфонов, подключенных к электросети, циркулируют в сети годами. Действительно ли гаджет может взорваться от прикосновения, или использование его во время пополнения энергии непременно «убивает» батарею? Пришло время отделить технологическую реальность от устаревших советов.

Журналисты разобрали самые распространенные мифы, выяснил, что является главным врагом современных литий-ионных аккумуляторов, и дал четкие рекомендации, которые помогут не только безопасно пользоваться телефоном, когда он подключен к розетке, но и максимально продлить срок службы батареи.

Можно ли пользоваться телефоном во время подзарядки?

Распространенное мнение, что стоит вообще не прикасаться к устройству, пока оно заряжается, на самом деле является мифом. Использовать современный смартфон, подключенный к сети, вполне безопасно. Большинство гаджетов оснащены интеллектуальными контроллерами питания, которые эффективно распределяют энергию.

Вы можете спокойно читать, просматривать социальные сети или разговаривать по телефону. Однако стоит быть осторожным с чрезмерной нагрузкой.

Если вы одновременно заряжаете устройство и запускаете «тяжелые» ресурсоемкие приложения (например, играете в 3D-игры или стримите 4К-видео), вы заставляете аккумулятор одновременно и заряжаться, и активно разряжаться. Этот процесс генерирует дополнительное тепло, которое является главным фактором ускоренного износа батареи.

Враг № 1: Перегрев

Наибольший вред современным литий-ионным аккумуляторам наносит именно высокая температура. Чрезмерный нагрев ускоряет нежелательные химические реакции внутри элементов питания, что неизбежно сокращает общий срок службы батареи. Поэтому эксперты категорически не рекомендуют заряжать смартфон под прямыми солнечными лучами или оставлять его рядом с источниками тепла (например, на горячем ноутбуке или радиаторе). Всегда выбирайте для подзарядки прохладное место с доступом воздуха.

Существует ошибочное убеждение, что для «здоровья» батареи ее нужно всегда заряжать до 100%. На самом деле, для большинства литий-ионных аккумуляторов лучшим является комфортный рабочий диапазон 40%-80%. Эксперты утверждают, что частые короткие подзарядки (от 40% до 80%) намного лучше, чем регулярные полные циклы «от нуля до ста». В то же время, следует избегать регулярной глубокой разрядки до 0%, поскольку это создает чрезмерную нагрузку на элементы питания.

Быстрая и беспроводная зарядка: новые вызовы

Появление технологий быстрой (Fast Charging) и беспроводной (Wireless Charging) зарядки добавило новых вопросов к теме безопасности.

Во-первых, быстрая зарядка. Это, без сомнения, удобно, но стоит понимать, что высокая мощность (например, 45 Вт или 65 Вт) в начале цикла неизбежно приводит к более интенсивному нагреву. Поэтому, если вы не спешите, эксперты советуют иногда использовать менее мощное зарядное устройство. Большинство современных телефонов имеют функцию адаптивной зарядки, которая замедляет процесс после достижения 80% - это идеальное решение для ночной подзарядки, поскольку предотвращает длительное пребывание батареи под максимальным напряжением.

Во-вторых, беспроводная зарядка. Этот метод является еще одним источником тепла. Из-за потерь энергии во время индукционной передачи, телефон и сама зарядная панель греются сильнее, чем при проводном подключении. Для минимизации нагрева всегда снимайте чехол (особенно толстый) во время беспроводной зарядки и убедитесь, что ваше устройство расположено точно по центру панели.

Программное обеспечение как защитник батареи

Стоит помнить, что состояние аккумулятора зависит не только от физических условий, но и от операционной системы. Многие производители (Apple, Samsung) встраивают в ОС функцию «Оптимизированная зарядка». Она изучает ваш ежедневный график и задерживает заряд до 100% к моменту, когда вы обычно просыпаетесь, что предотвращает длительное пребывание батареи под максимальным напряжением.

Всегда включайте эту функцию. Кроме того, регулярно проверяйте, какие приложения активно используют батарею в фоновом режиме. Даже если телефон не заряжается, «прожорливые» программы заставляют его греться и быстрее изнашиваться. Ограничьте фоновую активность для программ, которыми вы пользуетесь редко.

Риск взрыва: миф или реальность?

Сценарий, где телефон взрывается во время зарядки, чаще случается в кино или в криминальных сводках. Все сертифицированные современные аккумуляторы имеют встроенные платы защиты, которые автоматически отключают питание в случае критического перегрева или короткого замыкания. Опасность возникает только тогда, когда вы пользуетесь некачественными, несертифицированными или откровенно поддельными зарядными устройствами и кабелями. Именно поэтому ради собственной безопасности и долговечности гаджета покупайте только оригинальные или проверенные аксессуары.

Когда требуется замена батареи?

Даже при идеальном уходе батарея имеет свой конечный ресурс. Если вы фиксируете, что ваш смартфон быстро разряжается, беспричинно сильно греется или выключается даже при значительном остатке заряда, это четкие признаки того, что аккумулятор исчерпал свой ресурс и нуждается в замене.

Пользование телефоном во время зарядки является вполне безопасным, если придерживаться трех основных правил: избегать чрезмерной нагрузки, не допускать перегрева и всегда использовать качественные, сертифицированные аксессуары. Аккумулятор — это не просто источник питания, это «сердце» вашего гаджета. Правильный уход за ним обеспечит не только длительную автономность, но и общую безопасность вашего устройства.

