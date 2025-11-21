закрыть
21 ноября 2025, пятница
Футболиста в Турции будут судить за празднование гола в стиле волшебника из «Гарри Поттера»

  21.11.2025
Футболиста в Турции будут судить за празднование гола в стиле волшебника из «Гарри Поттера»

Он отмечал голы жестами, напоминающими использование волшебной палочки.

Уникальная история, последствия которой могут очень сильно ограничить празднование голов футболистами, разгорается в Турции.

Кинокомпания Warner Bros. инициировала судебное разбирательство против игрока «Фенербахче» Керема Актюркоглу, сообщает портал Habertürk.

Причиной стало использование спортсменом визуальных и аудиоэлементов, связанных с франшизой «Гарри Поттер», без получения разрешения правообладателя.

Иск был подан в Стамбульский гражданский суд, к нему приложены материалы из социальных сетей игрока.

Актюркоглу, которого болельщики часто называют Волшебником или Керемом Поттером, отмечал голы жестами, напоминающими использование волшебной палочки, а также публиковал контент с прямыми отсылками к «поттериане», включая музыкальную тему совы Букли.

В Warner Bros. отметили, что такие термины, как «Гарри Поттер», «Хогвартс» и «Гриффиндор», зарегистрированы в Турецком ведомстве по патентам и товарным знакам и обладают высокой коммерческой ценностью.

Компания заявила, что футболист нарушил авторские права, и попросила суд провести экспертизу его постов в Instagram и X.

