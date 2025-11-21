Футболиста в Турции будут судить за празднование гола в стиле волшебника из «Гарри Поттера»9
- 21.11.2025, 1:00
- 6,660
Он отмечал голы жестами, напоминающими использование волшебной палочки.
Уникальная история, последствия которой могут очень сильно ограничить празднование голов футболистами, разгорается в Турции.
Кинокомпания Warner Bros. инициировала судебное разбирательство против игрока «Фенербахче» Керема Актюркоглу, сообщает портал Habertürk.
Причиной стало использование спортсменом визуальных и аудиоэлементов, связанных с франшизой «Гарри Поттер», без получения разрешения правообладателя.
Иск был подан в Стамбульский гражданский суд, к нему приложены материалы из социальных сетей игрока.
Актюркоглу, которого болельщики часто называют Волшебником или Керемом Поттером, отмечал голы жестами, напоминающими использование волшебной палочки, а также публиковал контент с прямыми отсылками к «поттериане», включая музыкальную тему совы Букли.
В Warner Bros. отметили, что такие термины, как «Гарри Поттер», «Хогвартс» и «Гриффиндор», зарегистрированы в Турецком ведомстве по патентам и товарным знакам и обладают высокой коммерческой ценностью.
Компания заявила, что футболист нарушил авторские права, и попросила суд провести экспертизу его постов в Instagram и X.