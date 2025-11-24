закрыть
24 ноября 2025, понедельник, 12:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Режим Лукашенко продолжает блокировать выезд литовских грузовиков

7
  • 24.11.2025, 10:01
  • 7,884
Режим Лукашенко продолжает блокировать выезд литовских грузовиков

Ранее Вильнюс открыл пункты пропуска на границе с Беларусью.

Грузовики литовских перевозчиков до сих пор не въехали в страну, несмотря на открытие пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Литвы (VSAT) Гедрюс Мишутис, пишет LRT.

По словам Мишутиса, по состоянию на утро понедельника, 24 ноября, грузовики с литовскими номерными знаками все еще не въезжают в страну.

Представитель VSAT отметил, что только те транспортные средства, которые въехали после открытия пунктов пропуска, продолжают пересекать границу.

«Есть грузовики и полуприцепы, которые выехали в Беларусь после открытия обоих контрольно-пропускных пунктов, разгрузились и вернулись. Движение осуществляется [грузовиками], которым разрешено [в Беларуси] двигаться», – сказал он.

По его словам, большинство грузовиков, имеющих право на передвижение, – российские с упрощенными транзитными документами.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип