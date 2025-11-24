Режим Лукашенко продолжает блокировать выезд литовских грузовиков 7 24.11.2025, 10:01

Ранее Вильнюс открыл пункты пропуска на границе с Беларусью.

Грузовики литовских перевозчиков до сих пор не въехали в страну, несмотря на открытие пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Литвы (VSAT) Гедрюс Мишутис, пишет LRT.

По словам Мишутиса, по состоянию на утро понедельника, 24 ноября, грузовики с литовскими номерными знаками все еще не въезжают в страну.

Представитель VSAT отметил, что только те транспортные средства, которые въехали после открытия пунктов пропуска, продолжают пересекать границу.

«Есть грузовики и полуприцепы, которые выехали в Беларусь после открытия обоих контрольно-пропускных пунктов, разгрузились и вернулись. Движение осуществляется [грузовиками], которым разрешено [в Беларуси] двигаться», – сказал он.

По его словам, большинство грузовиков, имеющих право на передвижение, – российские с упрощенными транзитными документами.

