Режим Лукашенко продолжает блокировать выезд литовских грузовиков

Режим Лукашенко продолжает блокировать выезд литовских грузовиков7
- 24.11.2025, 10:01
- 7,884
Ранее Вильнюс открыл пункты пропуска на границе с Беларусью.
Грузовики литовских перевозчиков до сих пор не въехали в страну, несмотря на открытие пунктов пропуска на границе с Беларусью.
Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Литвы (VSAT) Гедрюс Мишутис, пишет LRT.
По словам Мишутиса, по состоянию на утро понедельника, 24 ноября, грузовики с литовскими номерными знаками все еще не въезжают в страну.
Представитель VSAT отметил, что только те транспортные средства, которые въехали после открытия пунктов пропуска, продолжают пересекать границу.
«Есть грузовики и полуприцепы, которые выехали в Беларусь после открытия обоих контрольно-пропускных пунктов, разгрузились и вернулись. Движение осуществляется [грузовиками], которым разрешено [в Беларуси] двигаться», – сказал он.
По его словам, большинство грузовиков, имеющих право на передвижение, – российские с упрощенными транзитными документами.