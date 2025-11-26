закрыть
26 ноября 2025, среда, 19:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кремлевские пропагандисты показали, как Лукашенко еле волочит ноги

  • 26.11.2025, 19:50
Кремлевские пропагандисты показали, как Лукашенко еле волочит ноги

Видеофакт.

Лукашенко еле передвигался на встрече с Путиным 26 ноября в Бишкеке. Кремлевские пропагандисты показали видео, на котором диктаторы «проводят встречу на ногах». Впрочем, судя по кадрам, у Лукашенко огромные проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Ранее сайт Charter97.org писал, какой диагноз Лукашенко скрывают от белорусов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип