Кремлевские пропагандисты показали, как Лукашенко еле волочит ноги 26.11.2025, 19:50

Видеофакт.

Лукашенко еле передвигался на встрече с Путиным 26 ноября в Бишкеке. Кремлевские пропагандисты показали видео, на котором диктаторы «проводят встречу на ногах». Впрочем, судя по кадрам, у Лукашенко огромные проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Ранее сайт Charter97.org писал, какой диагноз Лукашенко скрывают от белорусов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com