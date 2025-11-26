Кремлевские пропагандисты показали, как Лукашенко еле волочит ноги
26.11.2025, 19:50
Видеофакт.
Лукашенко еле передвигался на встрече с Путиным 26 ноября в Бишкеке. Кремлевские пропагандисты показали видео, на котором диктаторы «проводят встречу на ногах». Впрочем, судя по кадрам, у Лукашенко огромные проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
