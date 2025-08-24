Какой диагноз Лукашенко скрывают от белорусов 8 24.08.2025, 9:51

10,098

Диктатор превратился в дряхлого и больного деда.

На протяжении долгого времени здоровье Александра Лукашенко является фактически тайной для белорусского общества, если не считать единичные инфоповоды в СМИ. Telegram-канал «Беларуская выведка» пишет, что из-за ухудшения здоровья диктатора может сменить на посту его сын Виктор.

Многие ресурсы утверждают, что Лукашенко имеет целый букет болезней, которые с возрастом все чаще дают о себе знать. Сайт Charter97.org собрал информацию о здоровье диктатора.

Сахарный диабет

Эту болезнь Лукашенко уже приписывают довольно давно. Поговаривают, что у правителя запущенная форма заболевания. Кое-кто сослался на опухшие ноги, заявив, что на одном из семейных фото в области голени диктатора имеются язвы, а на правой ноге и вовсе ампутирован палец. Некоторые тогда предположили, что Лукашенко имеет 3 степень диабета с поздними осложнениями.

Рак простаты

Издание EUobserver писало о раке предстательной железы у Лукашенко. «В феврале 2010 Александр Лукашенко находился в Швейцарии, где ему делали операцию на простате, сообщил EUobserver.com высокопоставленный дипломат в Евросоюзе», — писало издание.

Политолог Дмитрий Болкунец заявил однажды, что Лукашенко формирует комиссию, призванную заняться его собственными похоронами, которые уже расписали по минутами. Минск таким образом решил последовать примеру позднего СССР, где генсеки решали, «куда вождя хоронить», а сам Лукашенко уже пятнадцать лет лечит больную простату, которую прооперировал в Европе еще в 2010 году.

Инсульт

Российский политолог Валерий Соловей, ссылаясь на источники, заявлял, что однажды медикам удалось спасти Лукашенко после инсульта. Врачи сохранили жизнь правителю, который уже перенес ряд микроинсультов, повредивших мимику диктатора. До этого Соловей заявлял, что Лукашенко спасали китайские медики, а инсультов у диктатора было явно больше.

Психопатия

Во время освидетельствования для назначения на должность председателя колхоза Лукашенко поставили «мозаичную психопатию», а в 1978 глава Могилевского областного пищеторга, где будущий правитель работал секретарем ВЛКСМ, отправил последнего вновь проходить освидетельствование «в связи с неадекватным поведением». С этим диагнозом Лукашенко комиссовали из армии.

Проблемы с суставами

В конце лета 2021 года в Сети появились кадры с пресс-конференцией Лукашенко, где многие обратили внимание на походку узурпатора – ряд СМИ сочли ее довольно странной.

Также на видео не раз попадали кадры, как диктатор еле волочит ноги, спускаясь с трапа самолета.

На параде в Москве 9 мая 2023 года Лукашенко не смог самостоятельно дойти до Могилы Неизвестного Солдата. Его отвез автомобиль.

В 2024 году ситуация повторилась.

Тремор головы

У Лукашенко все чаще трясется голова. Пожелавший сохранить анонимность врач одной из больниц Минска рассказал в комментарии Charter97.org, что у диктатора может быть эссенциальный тремор.

— У Лукашенко начали проявляться признаки тремора. То есть у него проблемы не только с головой, но и с нервной системой. Тремор – это непроизвольные движения, внезапно возникающие в одной мышце или группе мышц по ошибочной команде головного мозга. Существуют очень много факторов, которые могут вызвать тремор головы. Например, он может быть вызван органическими и функциональными изменениями нервной системы в области коры головного мозга при рассеянном склерозе или опухолях мозга. Но чаще всего такой симптом выступает под влиянием нервного напряжения, сильном стрессе или при злоупотреблении алкоголем.

По словам врача, старость не щадит никого и болезни в таком возрасте начинают вылезать наружу.

— Дрожание головы может возникать даже после 40. Очевидно, что диктатор находится в сильном нервном напряжении. Возможно, в ближайшие годы мы увидим «Лебединое озеро», — отметил медик.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com