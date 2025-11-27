закрыть
Любимый пропагандист Путина поиздевался над Лукашенко

  • 27.11.2025, 12:52
Любимый пропагандист Путина поиздевался над Лукашенко

Колесников намекнул на проблемы диктатора со здоровьем.

«Летописец Путина», специальный корреспондент издания «КоммерсантЪ» Андрей Колесников поиздевался над Лукашенко. На этот раз он иронично описал «решающую роль» Александра Лукашенко в российско-украинском урегулировании. Поводом стала личная встреча двух диктаторов на саммите ОДКБ в Бишкеке.

Сначала Колесников намекнул на проблемы Лукашенко со здоровьем:

— Знаю, что у вас нелегкие были дни...— произнес Александр Лукашенко.— Официальный визит — это всегда нагрузка приличная на человека!

Это он знал по себе. Настрадаешься. Впрочем, визит был не официальный, а государственный. Этого он не знал.

Также Колесников вспомнил о провалах переговоров на территории Беларуси, цитируя Путина:

— Напомню, буквально с первых дней все усилия, которые предпринимались в Белfhecb по этому направлению, имели хорошие результаты, и первые наши контакты по этому вопросу с киевским режимом проходили именно на белорусской земле при вашем непосредственном участии!

Тогда же они и провалились.

— Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, вы знаете: мы всегда готовы! — заверил Александр Лукашенко.

Нет, Минские соглашения давно уже, судя по всему, не вдохновляют российского президента. И ничем не закончившиеся переговоры в конце февраля — начале марта 2022-го в Беларуси — тоже.

