Любимый пропагандист Путина поиздевался над Лукашенко 2 27.11.2025, 12:52

3,916

Колесников намекнул на проблемы диктатора со здоровьем.

«Летописец Путина», специальный корреспондент издания «КоммерсантЪ» Андрей Колесников поиздевался над Лукашенко. На этот раз он иронично описал «решающую роль» Александра Лукашенко в российско-украинском урегулировании. Поводом стала личная встреча двух диктаторов на саммите ОДКБ в Бишкеке.

Сначала Колесников намекнул на проблемы Лукашенко со здоровьем:

— Знаю, что у вас нелегкие были дни...— произнес Александр Лукашенко.— Официальный визит — это всегда нагрузка приличная на человека!

Это он знал по себе. Настрадаешься. Впрочем, визит был не официальный, а государственный. Этого он не знал.

Также Колесников вспомнил о провалах переговоров на территории Беларуси, цитируя Путина:

— Напомню, буквально с первых дней все усилия, которые предпринимались в Белfhecb по этому направлению, имели хорошие результаты, и первые наши контакты по этому вопросу с киевским режимом проходили именно на белорусской земле при вашем непосредственном участии!

Лукашенко еле передвигался на встрече с Путиным 26 ноября в Бишкеке



Кремлевские пропагандисты показали видео, на котором диктаторы «проводят встречу на ногах» pic.twitter.com/b5fqHy4AUK — Сharter97.org (@charter_97) November 26, 2025

Тогда же они и провалились.

— Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, вы знаете: мы всегда готовы! — заверил Александр Лукашенко.

Нет, Минские соглашения давно уже, судя по всему, не вдохновляют российского президента. И ничем не закончившиеся переговоры в конце февраля — начале марта 2022-го в Беларуси — тоже.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com