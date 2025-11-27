Любимый пропагандист Путина поиздевался над Лукашенко

Любимый пропагандист Путина поиздевался над Лукашенко2
- 27.11.2025, 12:52
- 3,916
Колесников намекнул на проблемы диктатора со здоровьем.
«Летописец Путина», специальный корреспондент издания «КоммерсантЪ» Андрей Колесников поиздевался над Лукашенко. На этот раз он иронично описал «решающую роль» Александра Лукашенко в российско-украинском урегулировании. Поводом стала личная встреча двух диктаторов на саммите ОДКБ в Бишкеке.
Сначала Колесников намекнул на проблемы Лукашенко со здоровьем:
— Знаю, что у вас нелегкие были дни...— произнес Александр Лукашенко.— Официальный визит — это всегда нагрузка приличная на человека!
Это он знал по себе. Настрадаешься. Впрочем, визит был не официальный, а государственный. Этого он не знал.
Также Колесников вспомнил о провалах переговоров на территории Беларуси, цитируя Путина:
— Напомню, буквально с первых дней все усилия, которые предпринимались в Белfhecb по этому направлению, имели хорошие результаты, и первые наши контакты по этому вопросу с киевским режимом проходили именно на белорусской земле при вашем непосредственном участии!
Лукашенко еле передвигался на встрече с Путиным 26 ноября в Бишкеке— Сharter97.org (@charter_97) November 26, 2025
Кремлевские пропагандисты показали видео, на котором диктаторы «проводят встречу на ногах» pic.twitter.com/b5fqHy4AUK
Тогда же они и провалились.
— Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, вы знаете: мы всегда готовы! — заверил Александр Лукашенко.
Нет, Минские соглашения давно уже, судя по всему, не вдохновляют российского президента. И ничем не закончившиеся переговоры в конце февраля — начале марта 2022-го в Беларуси — тоже.