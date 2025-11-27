Александра Милинкевича ввели в медикаментозный сон
Экс-кандидат в президенты Беларуси находится в отделении интенсивной терапии.
Жена белорусского политика и общественного деятеля Александра Милинкевича Инна Кулей сообщила в Facebook последние новости о состоянии его здоровья.
«Он находится в отделении интенсивной терапии, его ввели в фармакологический сон. Это важно, чтобы дать организму возможность окрепнуть, не теряя силы на движение.
Состояние стабильное. Неврологи примут решения о дальнейших шагах», — написала Инна Кулей.
25 ноября Александру Милинкевичу делали операцию по удалению тромба, который закрывал 80% сонной артерии. Во время операции образовалось сильное кровотечение, после чего политик попал в очень тяжелом состоянии в реанимацию.
Александру Милинкевичу сейчас 78 лет. Он сам из Гродно, в 1990‑1996 году был заместителем председателя Гродненского горисполкома, в то время сильно поспособствовал белорусизации в городе. В 2006 году был кандидатом от демократической оппозиции со статусом «единого» на президентских выборах. После создал общественное движение «За Свободу» и до 2016 года был его руководителем. В последние годы является внештатным советником Светланы Тихановской, одним из организаторов «Вольного белорусского университета».