Александра Милинкевича ввели в медикаментозный сон 27.11.2025, 22:11

Александр Милинкевич

Экс-кандидат в президенты Беларуси находится в отделении интенсивной терапии.

Жена белорусского политика и общественного деятеля Александра Милинкевича Инна Кулей сообщила в Facebook последние новости о состоянии его здоровья.

«Он находится в отделении интенсивной терапии, его ввели в фармакологический сон. Это важно, чтобы дать организму возможность окрепнуть, не теряя силы на движение.

Состояние стабильное. Неврологи примут решения о дальнейших шагах», — написала Инна Кулей.

25 ноября Александру Милинкевичу делали операцию по удалению тромба, который закрывал 80% сонной артерии. Во время операции образовалось сильное кровотечение, после чего политик попал в очень тяжелом состоянии в реанимацию.

Александру Милинкевичу сейчас 78 лет. Он сам из Гродно, в 1990‑1996 году был заместителем председателя Гродненского горисполкома, в то время сильно поспособствовал белорусизации в городе. В 2006 году был кандидатом от демократической оппозиции со статусом «единого» на президентских выборах. После создал общественное движение «За Свободу» и до 2016 года был его руководителем. В последние годы является внештатным советником Светланы Тихановской, одним из организаторов «Вольного белорусского университета».

