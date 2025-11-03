закрыть
Бойцы ГУР уничтожили в Крыму ряд ценных объектов российской ПВО

  • 3.11.2025, 23:55
Видео.

Бойцы ГУР Минобороны Украины в ночь на 2 ноября уничтожили во временно аннексированном Крыму элементы зенитно-ракетного дивизиона С-400 сил противника.

«В результате удара по вражескому пункту управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 «Триумф», который находился на боевой позиции, уничтожена российская многофункциональная РЛС 92Н6Е и оборудование системы автономного энергообеспечения пункта управления С-400», — говорится в заявлении украинской разведки.

Сообщается также, что специалисты ГУР поразили аэродромный обзорный радиолокатор «АОРЛ-1АС» и РЛС П-18 «Терек» российской армии. О том, где именно были размещены пункт управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 «Триумф» и другие цели, по которым были нанесены украинские удары, в сообщении не говорится.

