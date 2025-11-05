Названы самые мощные смартфоны 2025 года 5.11.2025, 0:59

В рейтинге произошла смена лидера.

Разработчики бенчмарка AnTuTu представили сентябрьский рейтинг производительности Android-смартфонов, лидерство в котором было признано за новейшими моделями с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5.

По итогам октября в рейтинге самых производительных смартфонов произошла смена лидера. После сентябрьского доминирования Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max позиции компании ослабли — в обновленной десятке флагманов Xiaomi больше нет.

Первое место занял игровой RedMagic 11 Pro+, оснащенный гибридной системой охлаждения с жидкостным и воздушным охлаждением. В бенчмарке AnTuTu этот смартфон набирает в среднем 4,13 млн баллов. На втором и третьем местах расположились OnePlus 15 (4,03 млн) и iQOO 15 (4,03 млн), также основанные на Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Замыкают пятерку лидеров Honor Magic8 и Magic8 Pro, набирающие 4,02 млн баллов. Таким образом, весь топ-5 представлен моделями, оснащёнными новым флагманским чипом Qualcomm.

Следом идут Vivo X300 Pro (4,01 млн) с чипом MediaTek Dimensity 9500, Realme GT8 Pro (3,91 млн) на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Oppo Find X9 (3,81 млн) с Dimensity 9500.

На девятом и десятом местах расположились Redmi K90 Pro Max на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Vivo X300 с чипом Dimensity 9500, набирающие 3,81 и 3,79 млн баллов соответственно.

