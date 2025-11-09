Россиян охватило тотальное недоверие к собственным банкам
- 9.11.2025, 19:34
Население массово закрывает долгосрочные депозиты.
В России наблюдается обвал доверия к долгосрочным банковским вкладам. Все это происходит из-за опасений в связи с нестабильной экономикой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
По данным СВР, более 70% россиян размещают сбережения на депозитах сроком до шести месяцев, свидетельствуют данные финансовых аналитиков.
Самыми популярными стали трехмесячные депозиты, доля которых в октябре достигла 33,2%. Зато вклады более года практически потеряли спрос - их доля не превышает 7%.
Рост недоверия к банковской системе
«Это объясняется тотальным недоверием к банковской системе и нестабильностью экономики РФ. Россияне стремятся быстро получить хоть какую-то выгоду, опасаясь долгосрочных рисков», - сообщили в украинской разведке.
Из-за замедления прироста депозитов российские банки пересматривают условия обслуживания и пытаются привлечь клиентов новыми «выгодными» предложениями.
Такая динамика свидетельствует об углублении экономического кризиса в РФ и потере доверия граждан к собственной финансовой системе.