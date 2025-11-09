Россиян охватило тотальное недоверие к собственным банкам 9.11.2025, 19:34

Население массово закрывает долгосрочные депозиты.

В России наблюдается обвал доверия к долгосрочным банковским вкладам. Все это происходит из-за опасений в связи с нестабильной экономикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

По данным СВР, более 70% россиян размещают сбережения на депозитах сроком до шести месяцев, свидетельствуют данные финансовых аналитиков.

Самыми популярными стали трехмесячные депозиты, доля которых в октябре достигла 33,2%. Зато вклады более года практически потеряли спрос - их доля не превышает 7%.

Рост недоверия к банковской системе

«Это объясняется тотальным недоверием к банковской системе и нестабильностью экономики РФ. Россияне стремятся быстро получить хоть какую-то выгоду, опасаясь долгосрочных рисков», - сообщили в украинской разведке.

Из-за замедления прироста депозитов российские банки пересматривают условия обслуживания и пытаются привлечь клиентов новыми «выгодными» предложениями.

Такая динамика свидетельствует об углублении экономического кризиса в РФ и потере доверия граждан к собственной финансовой системе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com