Германия закупает 20 боевых вертолетов Airbus 9.11.2025, 20:38

Берлин инвестирует почти миллиард евро в усиление армии.

Германия потратит почти 1 млрд евро на приобретение еще 20 военных вертолетов от Airbus, которые должны быть поставлены в течение двух лет, начиная с 2027 года.

Об этом свидетельствует правительственный документ, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Обязательства по финансированию содержатся в документе министерства финансов, который будет представлен парламенту.

Как отмечается, этот заказ завершает рамочное соглашение 2023 года, которое позволило вооруженным силам Германии приобрести до 82 вертолетов Airbus H145M, 62 из которых уже заказаны.

Общая стоимость 931 млн евро за 20 дополнительных самолетов – 15 для боевых задач и пять для обучения специальных сил – будет покрыта за счет средств специального фонда, созданного в начале этого года для финансирования срочной модернизации вооруженных сил Германии.

Немецкое правительство оценивает общую стоимость содержания и эксплуатации всего парка из 82 вертолетов в почти 3 млрд евро до 2048 года.

