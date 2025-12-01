Блогер заявила о попытке похищения детей в Боровлянах 8 1.12.2025, 14:28

иллюстративное фото

Незнакомец приехал на черной машине.

Последние сутки в чатах Минского района, особенно Боровлянского сельсовета, активно распространяется тревожная история. Родители пытаются предупредить друг друга: недавно на детской площадке произошел инцидент, который одна из мам расценивает как попытку похищения детей, пишет издание «Пристоличье».

Инцидент получил широкую огласку, его свидетельницей и участницей стала блогер. Под ником @n_safaran она опубликовала в Instagram подробный рассказ о произошедшем.

Все произошло вечером на улице Александрова в агрогородке Лесной. Мама находилась в машине возле дома №14, ожидая, пока зарядится электромобиль. Ее дети в это время играли на площадке в 20 метрах, под ее присмотром из окна авто.

— Я просто подняла глаза, наверное, в нужный момент. Увидела человека, который буквально бегом, очень быстро направлялся к детям с руками в карманах, оглядываясь по сторонам. Очень странно, что он не заметил меня. Он шел не по дорожке, а напрямую, по скошенной траектории, прямо к качелям, где и были мои дети, — рассказывает женщина.

Сначала мама решила присмотреться, но ее насторожило странное поведение незнакомца. Она открыла окно, чтобы быть готовой вмешаться.

— Когда он уже приблизился к моим детям, я крикнула ему: «Вы почему идете к детям?». Он мгновенно испугался, это было видно. Повернулся, достал телефон и сказал, что ждет здесь свою подругу, — говорит блогер.

Далее произошел непродолжительный, но напряженный диалог. Незнакомец, все больше нервничая, пытался объяснить свое присутствие. Женщина пригрозила записать его на видео.

Кстати, только потом родителям удалось выяснить, что незнакомец приехал на черной машине.

— Он влетел во двор на высокой скорости, резко остановил машину прямо на проезжей части и оставил дверь открытой. Все это мы со временем отчетливо увидели на записях с камер видеонаблюдения ТСЖ, — отметила мама.

Это наблюдение, а также вся траектория движения мужчины убедили семью в злом умысле. «Я могу точно сказать, что человек прибежал на площадку с целью похитить моих детей, думая, что они одни», — уверена блогер.

После инцидента родители немедленно обратились в милицию. Заявление подали в Боровлянский отдел милиции, где сейчас проводится проверка. Там работают над установлением личности подозреваемого мужчины.

