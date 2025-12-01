Суперкомпьютер определил фаворита чемпионата мира-2026 по футболу 1.12.2025, 19:01

В тройке фаворитов оказались только европейские сборные.

Суперкомпьютер определил фаворита чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Opta.

По версии суперкомпьютера, главным фаворитом турнира является сборная Испании. Вероятность триумфа команды оценивается в 17 процентов. Второе место занимает Франция (14,1 процента), тройку замыкает Англия (11,8 процента).

Сразу трем сборным суперкомпьютер не оставил шансов выиграть чемпионат мира. Это Гаити, Иордания и Кюрасао. Вероятность победы этих команд 0,0 процента.

