Республиканка Никки Хейли поддержала Владимира Зеленского
- 21.02.2025, 13:37
И раскритиковала Трампа.
Бывшая кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала своего соперника на выборах 2024 года, президента Дональда Трампа, из-за его позиции в отношении Украины. Об этом она в четверг, 20 февраля, написала в соцсети Х.
«Это классические российские разговоры. Именно то, чего хочет Путин», – написала Хейли.
Ранее Хейли, которая после своего проигрыша на праймериз в конце концов поддержала Трампа, заявляла, что поддержка Украины является национальным интересом США, и поддержала присоединение Украины к НАТО.