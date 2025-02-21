Республиканка Никки Хейли поддержала Владимира Зеленского 21.02.2025, 13:37

Никки Хейли

И раскритиковала Трампа.

Бывшая кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала своего соперника на выборах 2024 года, президента Дональда Трампа, из-за его позиции в отношении Украины. Об этом она в четверг, 20 февраля, написала в соцсети Х.

«Это классические российские разговоры. Именно то, чего хочет Путин», – написала Хейли.

Ранее Хейли, которая после своего проигрыша на праймериз в конце концов поддержала Трампа, заявляла, что поддержка Украины является национальным интересом США, и поддержала присоединение Украины к НАТО.

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