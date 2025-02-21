Politico: Украина дистанционно взрывает очки российских операторов дронов 3 21.02.2025, 18:47

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ГУР повторило операцию «Моссада».

Восемь российских военных, управлявших ударными беспилотниками, которые атаковали Украину, лишились зрения в результате дистанционного подрыва заложенной в FPV-очки взрывчатки. Об этом представители украинской военной разведки сообщили Politico.

Главное управление разведки (ГУР) Украины приобрело примерно 80 очков дистанционного управления дроном для пилотов российских армейских подразделений и оснастило их «функцией удаленного подрыва», пишет издание. «После этого российские добровольцы, по согласованию с ГУР, бесплатно, в качестве благотворительного пожертвования, отправили „взрывоопасные“ очки подразделениям БПЛА вражеской армии», — рассказал подробности сотрудник украинской разведки, пожелавший остаться анонимным.

FPV-очки были переданы ВС РФ в январе. В начале февраля российские провоенные блогеры сообщили о нескольких случаях, когда оборудование взрывалось на головах пилотов, ослепив по меньшей мере восьмерых из них. Об этом, в частности, 8 февраля докладывал канал «Досье шпиона»: «4 февраля зафиксирован первый случай подрыва самодельного взрывного устройства, спрятанного в очках, на территории Белгородской области. Военнослужащий получил травмы лица и глаз. В период с 4 по 7 февраля зафиксировано еще 7 случаев подрыва устройств на территории Курской, Луганской и Донецкой областей». Z-канал также отметил, что в очках нашли взрывчатое вещество С-4, а также детонатор и батарею. Бомба активировалась при запуске вентилятора охлаждения в девайсе.

Позже глава комитета Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, ссылаясь на «информацию от военнослужащих с фронта», заявил, что к инцидентам причастны украинские спецслужбы. По его словам, детонировали FPV-очки Skyzone модели Cobra, в которые закладывали по 10–15 г «пластичного взрывчатого вещества». Представители российской разведки уже расследуют этот случай как диверсию, добавил Рогов. За день до этого представитель разработчика РЭБ-оборудования АО «НПП» Игорь Потапов отчитался о том, что неизвестные пытались передать российским военным именно эти очки, в них нашли взрывчатку. По его словам, оборудование поступило в качестве гуманитарной помощи от некоего человека по имени Роман. «Когда вскрывали партию, обнаружили во всех этих изделиях упакованный пластид», — рассказал Потапов. О взрывах он не упоминал.

В украинской военной разведке подчеркнули, что операция по взрыву очков для пилотов дронов продолжается. «Со временем их будет больше», — сказал источник Politico, намекая на то, что ГУР сейчас работает в сибирских регионах России.

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