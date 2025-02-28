Не смотрите на Кремль 2 Игорь Эйдман

28.02.2025, 8:29

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Игорь Эйдман

Как бы финал фильма не повторился в жизни.

Самовлюбленный президент США, манипулируемый эксцентричным мультимиллиардером, не замечает надвигающуюся глобальную угрозу. Эта алчная парочка хочет поживиться редкоземельными металлами. Ради них она отказывается противостоять самому страшному вызову человечеству. Но и оно само не хочет видеть быстро приблежающуюся катастрофу.

Вы думаете я про нынешнюю политическую ситуацию в мире? Нет, это сюжет известного фильма: «Не смотрите наверх!» 2021 года.

Там был и Трамп в юбке в качестве президента США и его друг, спятивший олигарх а-ля Маск, и редкоземельные металлы, на которых они оба помешаны, и путинская Россия в виде огромного метеорита, летящего на нашу планету, чтобы ее уничтожить.

В этом фильме план ликвидации метеорита сорвался из-за алчности руководства США, которое попыталось завладеть редкоземельными металлами, из которых тот состоял.

В провидческом «Не смотрите наверх!» для человечества всё плохо закончилось. Алчность, трусость, недальновидность «элиты» привели его к катастрофе. Как бы финал фильма не повторился в жизни.

Игорь Эйдман, «Телеграм»

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