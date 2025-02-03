Какой будет погода на неделе 3.02.2025, 16:20

Прогноз на 4-6 февраля.

4 февраля погодные условия в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с северных широт. Облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -3..+2°С. Атмосферное давление будет расти.

5-6 февраля на фоне области повышенного атмосферного давления скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов. Ожидается облачная с прояснениями погода.

5 февраля местами по стране пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Утром и днем местами по западу Беларуси ожидается слабый гололед. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..-10°С, при прояснениях воздух будет охлаждаться до -13°С; максимальная днем 0..-6°С, по западу страны до +2°С.

6 февраля местами по республике пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Утром и днем местами по западу страны слабый гололед. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..-10°С, при прояснениях до -13°С, максимальная днем -5..+2°С.

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