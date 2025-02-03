«Дружеский» удар Кремлю в спину

«Дружеский» удар Кремлю в спину1
- Телеграм-канал «Вольнодумец»
- 3.02.2025, 16:48
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В Россию скоро вернутся «лихие девяностые».
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут пожаловалась в СМИ, что «Китай отказывается покупать российскую сельхозпродукцию». Об этом же сообщают и ряд российских изданий, подтверждающих, что китайский рынок отказался от большинства сортов зерновых и зернобобовых по причине низкого качества российской продукции. Сама же министр сразу же нашла себе оправдание. По ее словам, «причиной стал прошлогодний неурожай и плохие погодные условия».
Сейчас минсельхоз и все внешнеторговые структуры РФ работают над тем, чтобы получить из КНР разрешения на экспорт манной крупы и ржаной муки, пытаются продать сорго, просо чечевицу и куда-то пристроить горох, от которого Китай также отказался. Эта продукция вобщим-то и не нужна Китаю, потому как китайские компании выступают в основном, как транзитеры некачественной российской продукции в Африку и страны Юго-Восточной Азии. Похоже и там не хотят российского качества.
Но из Кремля требуют продать хоть что-то, поэтому «минсельхоз» РФ пытается продать за рубеж что-угодно и по любой цене. Все структуры круглосуточно работают над аккредитацией продукции, которая ещё не поставляется на китайский рынок. А пока Китай покупает в РФ рыбу и масла, ну и в больших количествах сжиженный газ и сырую нефть по самым низким ценам.
Осталось только дождаться обещанной США реализации снижения цен на нефть и тогда в стране-бензоколонке мы снова можем увидеть торжество «русского мира» лихих «девяностых».
Телеграм-канал «Вольнодумец»