Экс-генсек НАТО станет министром финансов Норвегии 4.02.2025, 15:19

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Йенс Столтенберг

Сейчас он является председателем Мюнхенской конференции по безопасности.

Бывший генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг займет должность министра финансов Норвегии в обновленном правительстве.

Об этом говорится в пресс-релизе Мюнхенской конференции по безопасности.

Отмечается, что Столтенберг, который сейчас является председателем Мюнхенской конференции по безопасности, получил предложение занять должность министра финансов Норвегии.

«Он вернется на свою должность на общественных началах во главе Мюнхенской конференции по безопасности, как только оставит государственную службу», - говорится в пресс-релизе.

Сам Столтенберг заявил, что для него является большой честью возглавить министерство

«Тщательно обдумав текущие вызовы, которые стоят перед нами, я решил принять просьбу премьер-министра Норвегии Йонаса Стьора исполнять обязанности его министра финансов. Я вернусь к Мюнхенской конференции по безопасности и к другим своим обязанностям после завершения моего пребывания на этом посту. Я благодарен за решение временно освободить меня от моих обязанностей, пока я снова буду служить своей стране. Я буду продолжать участвовать в работе ЦМБ и его многочисленных мероприятиях настолько, насколько это позволит мне моя новая должность», - заявил сам Столтенберг.

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