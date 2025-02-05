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В Литве арестовали двух белорусов за поставку автомобилей в обход санкций

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  • 5.02.2025, 18:15
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В Литве арестовали двух белорусов за поставку автомобилей в обход санкций

Во время обысков изъяли технику на общую сумму 1,2 миллиона евро.

В Литве арестовали двух белорусов и двух литовцев за поставки грузовой техники и люксовых автомобилей в Россию и Беларусь в обход международных санкций. 

Одного белоруса арестовали на месяц, другого — на два. Для литовцев выбрали более мягкие меры пресечения. Об этом сообщается на сайте литовской таможни.

Во время обысков в Вильнюсе и Рудамине в помещениях компаний, занимающихся грузоперевозками и продажей техники, литовские силовики задержали 17 грузовиков и 15 полуприцепов на общую сумму 1,2 миллиона евро. Также в этих помещениях нашли контрабандные сигареты.

Криминальная служба литовской таможни занимается расследованием, подозревая, что компании занимались переправкой транспортных средств в РФ и РБ в обход санкций. По версии следователей, они переправили в Беларусь и Россию около 30 транспортных средств. В их числе называются тягачи и полуприцепы, а также легковые автомобили класса люкс — BMW X3, BMW X5, BMW X6, BMW X7 2024 года выпуска, Mercedes-Benz G-Class и другие. Общая стоимость этих машин может достигать 1,7 миллиона евро.

Следователи отмечают, что автомобили оставались зарегистрированными в Литве, но одновременно их также зарегистрировали в России и Беларуси.

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