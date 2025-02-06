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На свободу вышел студент химфака БГУ Артем Боярский

  • 6.02.2025, 6:00
На свободу вышел студент химфака БГУ Артем Боярский
Артем Боярский

Одаренный студент провел за решеткой почти четыре года.

На свободу вышел студент химфака БГУ Артем Боярский. Он освободился 20 января 2025 года по помилованию, проведя за решеткой почти четыре года.

В 2021-м году 20-летнего политзаключенного зачислили в Каунасский университет Витовта Великого на бакалаврскую программу «Биотехнология».

Сообщалось, что он сможет продолжить учебу по своей специальности, как только выйдет на свободу.

Боярский учился на втором курсе химического факультета БГУ, он четырежды становился стипендиатом Специального фонда президента по поддержке одаренной молодежи благодаря своим победам на предметных олимпиадах. Первый раз его задержали осенью 2020-го и посадили на сутки за участие в акции протеста.

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