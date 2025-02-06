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Скабеева устроила скандал в эфире, услышав «неудобную правду» о северных корейцах

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  • 6.02.2025, 8:48
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Скабеева устроила скандал в эфире, услышав «неудобную правду» о северных корейцах

В Сети смеются над пропагандисткой.

В ток-шоу «60 минут» на российском телевидении разразился скандал, который тут же стал поводом для насмешек в соцсетях, пишет «Диалог.UA».

Во время обсуждения войны РФ с Украиной приглашенный эксперт начал озвучивать крайне неприятные для Кремля факты, заявив о разгроме северокорейских отрядов, участвовавших в боевых действиях на стороне России, и их срочном выводе с фронта.

Скабеева настойчиво призывала верить только сводкам Минобороны и Пескову, что выглядело особенно комично.

Эксперт также сослался на данные Reuters, которые указывают на активизацию переговоров о завершении войны, что противоречит официальной пропаганде Кремля.

Этот момент оказался критическим для ведущей шоу Ольги Скабеевой. Осознавая, что прозвучавшие слова могут привести к проблемам, она моментально попыталась заглушить выступление эксперта.

Перебивая его и повышая голос, Скабеева пыталась сбить его с мысли, но тот не уступал, продолжая говорить. В результате нелепая перепалка длилась более двух минут в прямом эфире, пока Скабеева не нашла способ окончательно заткнуть гостя.

Видео с этим моментом мгновенно разлетелось по соцсетям, вызывая волну насмешек. Пользователи отмечают, что даже ведущие кремлевской пропаганды боятся озвучивать правду в своих эфирах, опасаясь последствий для себя.

Многие сравнивают этот инцидент с цензурой внутри самой пропагандистской машины, которая уже начинает «пожирать» своих же сотрудников.

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