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«Колонна ВСУ на технике НАТО начала контрнаступление от Суджанского района»

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  • 6.02.2025, 14:00
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«Колонна ВСУ на технике НАТО начала контрнаступление от Суджанского района»

Стали известны подробности о новом наступлении украинских сил в Курской области.

Вооруженные силы Украины пошли в наступление в Курской области в направлении Беловского района. Подробности об этом сообщает российское издание SHOT.

«Колонна ВСУ из 400 военнослужащих Украины на технике НАТО начала контрнаступление от Суджанского района в направлении Беловского района. На подступах к селу Уланок продолжаются бои», — пишет издание со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что сгруппированная колонна ВСУ с пехотой на западной технике рано утром, 6 февраля, выдвинулась в несколько групп от поселка Махновка в Суджанском районе вдоль трассы в направлении Беловского района.

По данным российского Z-телеграм-канала «Архангел спецназа», операторы БПЛА ВС РФ якобы «вычислили скопление живой силы» и начали наносить массовые удары по технике.

Боец ВСУ с позывным «Алекс» сообщил, что на данный момент продолжаются контрнаступательные действия СОУ на правом фланге в Курской операционной зоне, с применением бронетехники. Оккупанты в свою очередь активно используют FPV-дроны с оптоволокном для противодействия, где это возможно, ведь погода неблагоприятна для применения дронов.

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