«Планы Лукашенко пошли прахом» 2 8.02.2025, 16:07

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Денег у Синепалого нет совсем.

Сегодня страны Балтии выходят из «братства кольца» (или энергетического кольца БРЭЛЛ) и переходят в систему полномасштабного энергетического взаимодействия с общеевропейской энергосистемой, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Это означает, что все планы по строительство экспортоориентированных АЭС в Беларуси и западной части России пошли прахом, если говорить о целесообразности экономической. Продавать избытки электроэнергии теперь практически невозможно.

И если в довоенные времена таким посредником выступала Украина, то вот уже несколько лет схематоз по поставкам электроэнергии с БелАЭС в Европу не работает. Это означает лишь одно. Все публичные анонсы строительства в Беларуси еще одной АЭС нужны лишь для того, чтобы выбить и освоить кредит, так как денег нет совсем.

Синепалый умеет только генерировать долги, платить он не намерен. Можно, конечно, еще выпускать особые модели электромобилей, которые будут жрать энергию не в себя, или построить мегафабрику по майнингу крипты.

Параллельным треком не от хорошей жизни продвигается идея о наделении местных князьков из разных исполкомов «кормиться» со своей территории. Именно такую цель в конечном итоге преследует инициатива о согласовании чиновниками руководства частных предприятий на подведомственной территории. Поддерживать местные бюджеты центр не в состоянии. Вот и выдает лицензию на раскулачивание местного бизнеса.

Не скажем, что это что-то новое, скорее легализация ранее существовавшей практики, которая находилась в зоне коррупционных рисков. Теперь местным бизнесменам, которых будут доить усиленными методами, остается бежать только в «контору» за защитой, так как это единственное ведомство, выведенное за рамки согласования с местным царьком.

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