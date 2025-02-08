закрыть
8 февраля 2025, суббота, 16:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Планы Лукашенко пошли прахом»

2
  • 8.02.2025, 16:07
  • 2,916
«Планы Лукашенко пошли прахом»

Денег у Синепалого нет совсем.

Сегодня страны Балтии выходят из «братства кольца» (или энергетического кольца БРЭЛЛ) и переходят в систему полномасштабного энергетического взаимодействия с общеевропейской энергосистемой, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Это означает, что все планы по строительство экспортоориентированных АЭС в Беларуси и западной части России пошли прахом, если говорить о целесообразности экономической. Продавать избытки электроэнергии теперь практически невозможно.

И если в довоенные времена таким посредником выступала Украина, то вот уже несколько лет схематоз по поставкам электроэнергии с БелАЭС в Европу не работает. Это означает лишь одно. Все публичные анонсы строительства в Беларуси еще одной АЭС нужны лишь для того, чтобы выбить и освоить кредит, так как денег нет совсем.

Синепалый умеет только генерировать долги, платить он не намерен. Можно, конечно, еще выпускать особые модели электромобилей, которые будут жрать энергию не в себя, или построить мегафабрику по майнингу крипты.

Параллельным треком не от хорошей жизни продвигается идея о наделении местных князьков из разных исполкомов «кормиться» со своей территории. Именно такую цель в конечном итоге преследует инициатива о согласовании чиновниками руководства частных предприятий на подведомственной территории. Поддерживать местные бюджеты центр не в состоянии. Вот и выдает лицензию на раскулачивание местного бизнеса.

Не скажем, что это что-то новое, скорее легализация ранее существовавшей практики, которая находилась в зоне коррупционных рисков. Теперь местным бизнесменам, которых будут доить усиленными методами, остается бежать только в «контору» за защитой, так как это единственное ведомство, выведенное за рамки согласования с местным царьком.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко