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Белоруска нашла ящерицу-мутанта с двумя хвостами

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  • 15.03.2025, 22:34
  • 1,684
Белоруска нашла ящерицу-мутанта с двумя хвостами

Фотофакт.

Под Минском обнаружили ящерицу с двумя хвостами. Фотографиями рептилии поделилась читательница «Смартпресс».

Как рассказала жительница Минского района, ящерицу ей принес домашний кот Том. По ее словам, питомец постоянно приносит ей в подарок с охоты свою добычу: мышей, ящериц, лягушек, иногда мелких птиц.

В этот раз ящерица оказалась с аномалией – с двумя хвостами.

Находку прокомментировал зоолог, представитель компании ООО «Дикая природа» Александр Винчевский:

– Это живородящая ящерица. Такие аномалии встречаются не часто. Скорее всего, у ящерицы надломился хвост из-за атаки какого-то хищника, и вырос второй хвост.

По словам зоолога, теперь рептилия может отбросить два хвоста.

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