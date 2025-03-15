Белоруска нашла ящерицу-мутанта с двумя хвостами

Белоруска нашла ящерицу-мутанта с двумя хвостами3
- 15.03.2025, 22:34
- 1,684
Фотофакт.
Под Минском обнаружили ящерицу с двумя хвостами. Фотографиями рептилии поделилась читательница «Смартпресс».
Как рассказала жительница Минского района, ящерицу ей принес домашний кот Том. По ее словам, питомец постоянно приносит ей в подарок с охоты свою добычу: мышей, ящериц, лягушек, иногда мелких птиц.
В этот раз ящерица оказалась с аномалией – с двумя хвостами.
Находку прокомментировал зоолог, представитель компании ООО «Дикая природа» Александр Винчевский:
– Это живородящая ящерица. Такие аномалии встречаются не часто. Скорее всего, у ящерицы надломился хвост из-за атаки какого-то хищника, и вырос второй хвост.
По словам зоолога, теперь рептилия может отбросить два хвоста.