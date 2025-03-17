Найден способ избавиться от звона в ушах без лекарств 4 17.03.2025, 13:14

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Поможет блокировка нервных волокон.

Ученые из Университета Джонса Хопкинса в США обнаружили, что частичное «отключение» нервов, связывающих ухо и мозг, позволяет избавиться от тиннитуса — постоянного звона в ушах. Об этом сообщается на сайте университета — JHU.

Механизм развития тиннитуса начинается с повреждения волосковых клеток в улитке — части внутреннего уха, которая преобразует звуковые волны в электрические сигналы для мозга. Когда эти клетки повреждаются, например, из-за громких звуков или старения, некоторые нервы начинают работать в обратном направлении — от мозга к уху, создавая шум, аналогичный увеличению громкости на неисправной аудиосистеме. Ученые назвали этот процесс «обратной связью».

В ходе экспериментов на мышах исследователи «отключили» часть нервов, идущих от уха к мозгу. После этого с помощью технологии оптической когерентной томографии (которая позволяет видеть внутренние структуры организма в реальном времени), они заметили, что улитка начала работать активнее.

По словам ученых, блокировка «обратных каналов», может снизить или полностью устранить симптомы тиннитуса и у людей. Однако для проверки эффективности этой методики нужны исследования с участием добровольцев.

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