Раритетные спорткары Ford за $100 тысяч обнаружили в старом поместье 18.03.2025, 15:09

иллюстративное фото

Точную локацию имения держат в тайне.

В Великобритании обнаружили заброшенную коллекцию редких автомобилей. Машины не один год ржавеют на территории заброшенного поместья. О них рассказали в видео на Youtube-канале The Bearded Explorer.

Точную локацию имения держат в тайне. Видно, что автомобили давно здесь стоят, ведь они покрыты толстым слоем грязи и пыли.

Жемчужинами коллекции являются сразу два заряженных Ford Escort RS Cosworth. Сейчас стоимость этих авто достигает 100 000 долларов, ведь это серийная версия раллийного авто.

Изготовлено всего 7145 полноприводных Ford Escort RS Cosworth с 227-сильным турбомотором и огромным антикрылом. Хэтчбек способен разогнаться до сотни за 5,7 с и развить 232 км/ч.

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