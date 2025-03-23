«Лукашенко вернулся из Москвы черным» 7 23.03.2025, 13:55

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Диктатору в Кремле открыто сказали, что у него «нет карт».

Появились некоторые подробности встречи Лукашенко и Путина в Москве, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

Наши источники сообщили, что впервые состоялся прямой разговор о перспективном «логическом завершении углубленной интеграции». Разговор стал неожиданностью для Лукашенко. По сути, Путин впервые обрисовал конечный результат союзного строительства.

По информации источников, у белорусской делегации сложилось устойчивое мнение, что Путин решил воспользоваться тактикой Трампа. Команде Лукашенко открыто сказали, что «у них нет карт» и что процесс «углубленной интеграции» должен логично закончиться переходом от «союзного» интеграционного процесса в федеративный.

Лукашенко вернулся «черным». Он прекрасно понимает, что как бы он ни пытался «вылизывать» Путина, играя равноправного шута-партнера, его личная судьба в истории независимости нашей страны уже решена Кремлем.

«Естественно, мы сообщаем факт и тренд разговора, точные детали и пошаговая стратегия действий Кремля нам неизвестна. В ближайшие годы стоит ожидать соответствующих политических движений, инициатив и заявлений со стороны обоих «братьев». Ясно одно - «Лукашенко сделал свое дело, Лукашенко может уходить!», - отмечает «Беларуская выведка».

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