«Тест на анекдот»: руководительница рассказала о хитром трюке на собеседовании 23.03.2025, 18:17

Этим простым способом можно проверить наличие базовых качеств для большинства профессий.

Собеседование на работу - это всегда стресс, особенно когда получаешь отказ за отказом. Но одна руководительница поделилась простым вопросом, который она задает каждому кандидату, чтобы определить, подходит ли он для ее компании, пишет Mirror.

Женщина, которая работает в сфере связей с общественностью (PR), приглашает кандидатов на повторное собеседование только после того, как они проходят ее тест «расскажи мне анекдот».

«Шутка не обязательно должна быть смешной. Я просто хочу увидеть, умеете ли вы упражняться в базовых навыках вспоминания, когда вы находитесь под давлением, поскольку я работаю в PR. Это очень важно в моей сфере», - пояснила она.

Однако ее вопрос имеет еще одну цель - понять, с каким человеком она общается. Она добавила: «Конечно, я вижу, какой анекдот ты рассказываешь. Количество людей, которые могут придумать только ужасно расистские или сексистские вещи, чтобы сказать в таких обстоятельствах, поражает. Это также признак того, что ты, видимо, не приспособлен для интервью в прямом эфире».

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