Путин готовится к войне с НАТО: немецкая разведка озвучила новые сроки
- 28.03.2025, 17:12
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Оборонная промышленность РФ производит больше, чем нужно для текущего конфликта.
Российские власти, скорее всего, готовятся к масштабной войне против НАТО.
Об этом говорится в новом докладе Федеральной разведывательной службы Германии и Бундесвера, сообщает Bild.
В отчете сказано, что российский диктатор Владимир Путин воспринимает отношения с Западом как системный конфликт и готов использовать силу для достижения своих целей.
Отмечается, что к концу десятилетия Россия может быть полностью готова к «широкомасштабной конвенциональной войне».
В то же время, по оценке литовской спецслужбы VSD, Кремль пока нет возможности напасть на весь Альянс. Однако россияне могут «проверить НАТО» небольшой военной операцией против одной или нескольких стран блока. И таким образом выяснить насколько серьезно союз отнесется к своим обязательствам.
По данным доклада, несмотря на сосредоточенность российских войск в Украине, российские военно-воздушные силы и флот остаются боеспособными. И тогда, когда война в Украине закончится, российские части могут быть быстро переброшены к границам со странами Балтии. Отмечается, что «российские потери восполняются», а оборонная промышленность страны производит больше, чем нужно для текущего конфликта.
Сейчас расходы РФ растут в рекордном темпе, и в 2025 году они достигнут около 120 миллиардов евро, что составляет более 6% ВВП. Если сравнивать с 2021 годом, то военный бюджет россиян фактически увеличился в четыре раза. По планам Кремля, численность армии должна вырасти до 1,5 миллиона человек, а объемы вооружения и техники на границе с НАТО - увеличиться на 30-50%.