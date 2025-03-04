Зеленский: Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну 10 4.03.2025, 19:29

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Владимир Зеленский

Киев готов подписать соглашения о минералах и безопасности.

Украина готова работать над тем, чтобы положить конец войне, написал в X президент страны Владимир Зеленский.

Первыми шагами он назвал освобождение пленных, запрет на использование ракет, беспилотников, а также на удары по энергетической и гражданской инфраструктуре. По словам Зеленского, Украина готова и к «немедленному перемирию на море», если Россия сделает то же самое.

Затем Киев хотел бы «быстро пройти все последующие этапы» и вместе с США договориться об окончательном соглашении, написал Зеленский. «Украина готова поскорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы», — подчеркнул он.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.



None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025

Зеленский также выразил благодарность США за поддержку, вспомнив передачу Украине «Джавелинов» при президентстве Трампа.

«Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Обидно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными. Что касается соглашения о минералах и безопасности, то Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно», - заявил президент Украины.

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