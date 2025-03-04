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Зеленский: Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну

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  • 4.03.2025, 19:29
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Зеленский: Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну
Владимир Зеленский

Киев готов подписать соглашения о минералах и безопасности.

Украина готова работать над тем, чтобы положить конец войне, написал в X президент страны Владимир Зеленский.

Первыми шагами он назвал освобождение пленных, запрет на использование ракет, беспилотников, а также на удары по энергетической и гражданской инфраструктуре. По словам Зеленского, Украина готова и к «немедленному перемирию на море», если Россия сделает то же самое.

Затем Киев хотел бы «быстро пройти все последующие этапы» и вместе с США договориться об окончательном соглашении, написал Зеленский. «Украина готова поскорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы», — подчеркнул он.

Зеленский также выразил благодарность США за поддержку, вспомнив передачу Украине «Джавелинов» при президентстве Трампа.

«Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Обидно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными. Что касается соглашения о минералах и безопасности, то Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно», - заявил президент Украины.

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