Одиозный депутат Госдумы Вассерман попросил не снимать санкции с РФ 10 5.03.2025, 13:50

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Анатолий Вассерман

Так будет лучше.

В России вновь вспомнили старый тезис о том, что «санкции нам только на пользу». Депутат Госдумы Анатолий Вассерман выступил против их ослабления или отмены. Об этом пишет news.ru.

По словам парламентария, России не следует забывать то, что за время действия международных санкций страна стала более самостоятельной. Поэтому возможная отмена ограничений президентом США Дональдом Трампом не принесет пользы РФ, считает Вассерман.

«Отмена санкций для нас — это не хорошо, потому что, когда на нас наложили множество ограничений на взаимодействие с другими странами, мы вынуждено вспомнили, что можем действовать самостоятельно. Когда Трамп прекратит поддержку Украины и ее европейских нанимателей, это будет выгодно и для США, и для России», — заявил депутат.

В начале недели стало известно, что команда Трампа работает над планом по смягчению санкционного давления на Россию в рамках усилий по восстановлению двусторонних отношений. Как сообщили источники Reuters, Белый дом поручил Госдепартаменту и Министерству финансов подготовить перечень санкционных ограничений, которые могут быть ослаблены. Этот список будет обсуждаться с российской стороной в ближайшее время в рамках переговоров, направленных на улучшение дипломатических и экономических связей между двумя государствами. Речь может идти о смягчении санкций против ряда российских юрлиц и граждан, в том числе некоторых олигархов.

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