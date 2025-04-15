Трамп строг с Путиным 1 Иван Преображенский, «Немецкая волна»

15.04.2025, 12:23

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Фото: AP

Но есть один нюанс.

Путинский эмиссар Кирилл Дмитриев прилетел на переговоры в США в горячее время, когда Дональду Трампу вроде бы не до России. Тем не менее ради этой поездки американцы сняли с московского гостя санкции, чтобы ему можно было выдать визу. Кремль иначе подготовился к этой поездке - накануне Путин выдал американскому банку Goldman Sachs International разрешение на продажу его российской дочки на балансе которой «небольшие» пакеты акций многих российских компаний, ценой в несколько миллиардов рублей. Теперь вопрос, можно ли считать ответным жестом доброй воли «забывчивость» администрации Белого дома, не включившей Россию и Беларусь в список стран, против которых начинают действовать новые таможенные тарифы? И свидетельствует ли совокупность этих событий о том, что несговорчивость Путина по Украине не сильно осложняет диалог между Вашингтоном и Москвой?

Внешнеполитический гольф

Несколько часов президент Финляндии Александр Стубб, по его собственному признанию, за игрой в гольф убеждал своего американского коллегу, что Россия и не планирует подписывать мирное соглашение с Украиной и даже идти на полноценное перемирие - она специально тянет время. Эти увещевания упали на благодатную почву, Трамп уже выражал перед этим свои сомнения в искренности Владимира Путина и раздражение российской неторопливостью. После этого американский лидер сообщил, что планирует созвониться с российским правителем и стал на словах совсем суров, пригрозив России некими «вторичными санкциями», то есть наложением санкций на всех, кто с ней торгует. Эти его угрозы, надо сказать, получили даже наполнение на уровне Конгресса США, где практически мгновенно был внесен проект таких, надо заметить 500-процентных, санкций.

Москва однако не демонстрировала панических настроений. Телефонного разговора между Трампом и Путиным так и не случилось. Кремль вяло сообщал, что возможность такая есть, но пока созвон двух лидеров не готовится. Вместо этого в Вашингтон общаться со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом ринулся российский спецпредставитель, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, про которого ходят слухи, что он входит в круг близких друзей одной из дочерей Владимира Путина, а в переговорную группу с США включен, чтобы обсуждать возможное двустороннее экономическое сотрудничество. С учетом того, что Дмитриев улетел в США аж на два дня, нельзя исключать, что там у него намечена встреча не только с Уиткоффом.

Впрочем, узнать о том, как он проводил там время, шансов у россиян немного. Разве что американцы расскажут. Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что о том, как прошел визит, Дмитриев может рассказать, только когда он закончится. Да и то, есть большие сомнения, что он расскажет это широкой общественности, а не только Путину и его окружению.

Так или иначе, американская сторона явно продемонстрировала заинтересованность в этом визите. С Кирилла Дмитриева специально на время этой поездки, как в свое время бывало с ведущим кремлевским политтехнологом Владиславом Сурковым, сняли персональные санкции и выдали ему американскую визу. И тут, конечно, хочется сказать, что решение Путина позволить американскому банку Goldman Sachs продать безнадежно зависшие недешевые российские активы могло, в теории, повысить уровень «желаемости» Дмитриева в Вашингтоне. Деньги и сделки - это привычная среда для Дональда Трампа и его советников.

Россия не в счет

Есть и еще один весьма примечательный факт в этом ряду вряд ли случайных совпадений. Дональду Трампу в день приезда Кирилла Дмитриева явно было не до российского эмиссара. Американский лидер объявлял о новой эре в международной торговле, то есть о введении новых таможенных пошлин на весь импорт в США, из части стран - в размере 10%, ЕС попали под 20%, Китай - под 34%, а некоторым пришлось и еще хуже. Список доскональный, включая острова, на которых есть зарегистрированные компании, но нет жителей, кроме разве что пингвинов. В перечень попали государства, чей товарооборот с США измеряется символическими суммами, но в нем нет ни России, ни Беларуси.

Без большой изобретательности Белый дом пояснил, что эти страны и так под санкциями, против них нет нужды принимать какие-то дополнительные меры. И это, конечно, лукавство. Потому что американский товарооборот с Россией больше, чем, скажем, с Казахстаном, где США - крупнейший западный инвестор. То есть, для торговли огромным количеством товаров, начиная с российского урана, санкции пока не стали помехой.

Иван Преображенский, «Немецкая волна»

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